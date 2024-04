Dorival Júnior: 62 anos do melhor técnico brasileiro da atualidade

Pena que o Rubro-Negro foi tão cruel, traíra e ingrato com ele.

E o terceiro, evidentemente, na campanha vitoriosa do São Paulo na Copa do Brasil do ano passado.

Mas, para homenagear o técnico que hoje MERECIDAMENTE comanda a nossa seleção, compartilho com os amigos fotos raríssimas da carreira de Dorival Júnior.

Elas fazem parte do riquíssimo arquivo da seção ?Que Fim Levou??, a minha paixão!

Veja uma das primeiras formações do Palmeiras com a Parmalat, no início dos anos 90. Na fileira de trás, da esquerda para a direita, vemos: Tonhão, Dida, César Mendes, Luiz Henrique, Marcinho, Biro, Jorginho, Odair, Betinho e Fred. No meio, o primeiro é o ex-goleiro Carlos, seguido por Sérgio, Gilberto Cipullo, Toninho Cecílio, Nelsinho Baptista, Flávio Trevisan, Alexandre Rosa, William, cartola Adriano Beneducce, Ivan e o ainda cabeludo Marcos. Sentados, aparecem: Dorival Jr. (conhecido só por Júnior), César Sampaio, Paulo Sérgio (que fez o primeiro gol da era Parmalat), Daniel Frasson, dirigente Carlos Bernardo Facchina Nunes, Magrão, Marques, Galeano e Edu Marangon. A foto foi enviada por Alexandre Hércules