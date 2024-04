O Palmeiras parecia o Corinthians no 1º tempo, depois melhorou e virou!

Depois do intervalo, e com as mudanças que Abel Ferreira fez, o Palmeiras deixou de ser 'Alvinegro' e voltou a ser o Verdão de costume, mudando a configuração da partida, e Lázaro deixou tudo igual.

E se o empate já não era mau negócio, Luis Guilherme fez o terceiro gol alviverde nos acréscimos.

Uma derrota contra o bem organizado Del Valle acenderia a luz amarela pelos lados do Allianz Parque, mas o time é tão 'cascudo' que conseguiu superar as dificuldades e trazer uma improvável vitória do Equador.

Vai passar com tranquilidade na fase de grupos, e com essa estrela de Abel Ferreira, é candidato fortíssimo a mais um caneco!

OPINE!