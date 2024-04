Não foi nenhuma surpresa a derrota do Flamengo para o Bolívar

Bolívar 2 x 1 Flamengo

Tomando por base a 'baciada' de desfalques do Rubro-Negro contra o Bolívar, acrescentando-se a isso a indecente altitude boliviana, surpresa zero esta derrota do time carioca.

Gols logo no começo de jogo, com o Bolívar marcando com 1 minuto de bola rolando e o Mengo empatando quatro minutos depois, gols de Chico da Costa e Matías Viñas, respectivamente.