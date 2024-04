O que mudou no São Paulo em dois dias? A resposta é muito simples...

E contra um adversário muito difícil, que deu trabalho para o Flamengo (perdeu por erro da arbitragem) e que não havia perdido em sua casa (não vale o Serra Dourada) ainda sob o comando de Jair Ventura.

Inclusive, no primeiro tempo, no 11 x 11, o São Paulo já tinha dominado o duro rival, indo para o intervalo com 1 a 0 no placar com um Calleri esbanjando fôlego.

Aí, como vimos, na etapa final o Dragão se desesperou, foi com muita sede ao pote e teve seus dois jogadores expulsos justamente.

E o Tricolor, como deve ser, não abdicou do ataque e conseguiu este resultado fora de casa espetacular!

Mas agora o torcedor se pergunta: o que será que mudou em dois dias com Milton Cruz e sem Carpini?

E eu respondo: o ânimo!