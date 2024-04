Os cinco melhores jogadores dos 112 anos do Santos, o maior clube do mundo!

4º - NEYMAR

Sim, minha gente, eu sei que muito santista torce o nariz para Neymar. Eu mesmo fiquei extremamente decepcionado - ou mesmo indignado - com a forma que ele deixou o Santos. Mas, dá para negar a importância do camisa 10 da seleção na história do Peixe? Ele simplesmente carregou nas costas o time que levou a terceira taça da Libertadores para clube praiano. E essa equipe que ele liderou garantiu surpreendente renovação da torcida do clube brasileiro mais respeitado no mundo.

3º - ZITO

Zito era tão importante no Santos que nem Pelé ousava teimar com ele. Não à toa ganhou o apelido de "Gerente". Zito sempre será patrimônio do Santos FC.