Estava na cara que o São Paulo não seria páreo para o Fortaleza... 

No primeiro tempo, ainda que de forma tímida, foi o São Paulo que esteve mais perto de tirar o zero do placar, mas o Leão melhorou consideravelmente na etapa final, e começou a se insinuar nos contra ataques.

E, em um deles, aos 21 minutos, Pochettino levantou na grande área são paulina para Lucero, que matou no peito e arrematou lindamente no canto direito de Rafael.

A receita estava dada, com todos os ingredientes postos à mesa.

Na base do desespero, o São Paulo se lançou ainda mais à frente e em outro contra ataque, ainda mais fulminante, Pedro Augusto acionou Machuca que partiu do seu campo e caminhou até tocar no cantinho esquerdo da meta de Rafael. A bola ainda tocou na trave e morreu no fundo do gol.

Se a torcida do São Paulo já não estava tranquila com o empate, imaginem como ficou com a desvantagem no placar...

André Silva, aos 39 minutos, diminuiu para o São Paulo, dando um pouco de emoção na reta final da partida, mas o time cearense conseguiu segurar a vantagem..