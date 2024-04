São Paulo se livra de vexame para alívio do 'prestigiado' Carpini

E, depois de perder fora de casa na estreia para o Talleres, tudo o que se esperava era uma vitória em casa, frente ao modesto Cobresal, do Chile.

E depois de duas chances agudas do time chileno no segundo tempo, em que o goleiro Rafael operou semi-milagres, na base do desespero, o gol saiu, com André Silva, isso aos 37 minutos da etapa final.

E, logo em seguida, Calleri fez o segundo, aí fazendo a torcida vibrar de vez, depois de vaias que se prenunciaram após o Cobresal quase marcar.

E, mesmo ganhando, certamente continuará a pressão sobre o promissor Thiago Carpini.

Será que o time engrena e Carpini seguirá 'prestigiado'?

