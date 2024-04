Flamengo fica devendo muito contra o modesto Palestino

Flamengo 2 x 0 Palestino

Após 'voar' no 'dificílimo' Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta a dura realidade de um certame bem mais complicado, a Libertadores.

Depois de apenas empatar diante do modesto Millonarios fora de casa, esperava-se uma vitória 'daquelas' no Maracanã diante do igualmente modesto Palestino.