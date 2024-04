A Vila Belmiro bota mais medo que Wembley e Santiago Bernabéu

O futuro, como diria o astrólogo Mauro Lang Beting, a Deus pertence.

Mas, convenhamos, o rapaz sentiu demais a pressão da Vila Mais Famosa do Mundo!

Sabem o que acontece?

Jogar na Vila Belmiro, o grande Templo do Futebol Mundial, bota muito mais medo do que atuar em Wembley e no Santiago Bernabéu.

Mas o Santos que se cuide.

Afinal, é bem provável que o rapaz faça uma partida infernal em casa, no Allianz Parque.