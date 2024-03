Santos reencontra seu futebol e vai brigar muito pelo título do Paulista!

Logo aos 7 minutos de bola rolando, Guilherme cobrou escanteio da direita e Joaquim testou forte para abrir o placar.

E nos acréscimos da primeira etapa, em um contra ataque mortal, Pedrinho recebeu de Pituca pela direita e cruzou com açúcar para Guilherme Augusto arrematar de primeira.

O time de Bragança voltou com disposição e descontou aos 5 minutos do segundo tempo, com Eduardo Sasha, mantendo vivíssima a famosa 'lei do ex'...

Um gol daqueles para incendiar a partida, mas Giuliano tratou de jogar água na fervura ao marcar de cabeça, aos 17 minutos.

Um susto para o Santos aos 38 minutos, quando Hayner fez falta dura em Talisson e levou o vermelho direto.

Mas com dois gols de margem, era só administrar para não ser surpreendido, o que de fato aconteceu.