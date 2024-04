SP vence o Barcelona com folga e mostra que realmente 'virou a chavinha'

A vitória diante do Atlético-GO, com Milton Cruz, por 3 a 0, já tinha sido um refresco e tanto.

Mas o tranquilo trunfo de hoje, já com Luis Zubeldía no banco de reservas, trouxe definitivamente paz para o torcedor do Clube da Fé.

E é possível dizer isso por dois grandes motivos.

O primeiro é que fazer 2 a 0 fora de casa pela Libertadores já é algo MUITO complicado.

E o fato de ter sido para cima do Barcelona-EQU, que tem montado grandes times nos últimos anos, faz com que o resultado seja ainda mais impressionante!

Sim, todo mundo sabe que é começo de trabalho, que no futebol tudo muda muito rápido, que a temporada é muito longa...