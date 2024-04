Culpado? Cássio, na realidade, é a grande vítima da péssima fase corintiana

Cássio está na mesma prateleira de Rogério Ceni e de Marcos.

Inclusive, outra semelhança do arqueiro alvinegro com o Santo Goleiro palmeirense é que, mesmo identificadíssimo com seu clube, ele é querido por todas as torcidas (bem, aqui não podemos incluir o Mito tricolor, evidentemente).

Um jogador histórico, que teve uma das maiores atuações de um goleiro em todos os tempos na final do Mundial contra o Chelsea, em 2012.