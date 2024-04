O caminho é longo, mas o Santos está jogando certinho para voltar à elite!

Ainda que com apenas dois jogos disputados, o time de Carille fez aquilo que dele se espera, com uma vitória em casa e outra fora, ambas por 2 a 0.

Nenhum gol sofrido e no topo da tabela!

Começar assim faz bem para o ânimo do elenco e de toda a comissão técnica, e também do torcedor, que quando puder voltar à Vila Belmiro, abraçará o time e não largará até a rodada que determine, matematicamente, seu retorno à elite brasileira.

Nesta sexta-feira, na Ressacada, depois de criar mais chances que o time catarinense na primeira etapa, marcou aos 13 minutos do segundo tempo, com o garoto JP Chermont.

Em desvantagem, o Avaí partiu para o tudo ou nada em busca do empate, e deixando espaços, Guilherme fez bela jogada pela esquerda e cruzou na pequena área para o oportunista Julio Fuch ampliar, aos 34 minutos.

O normal, na 'pegada' Série B, para um time que SEMPRE esteve na elite, seria ter alguma dificuldade no começo, mas o competente Fábio Carille está sabendo colocar o time do jeito que tem que ser, e isso no embalo do ótimo Paulistão, concluído como segundo colocado.