'Gol de Placa': Há 63 anos, no Maracanã, um momento mágico de Pelé

O Fluminense ainda contava com Telê Santana, o "Fio de Esperança", que assistiu de dentro do campo o gol genial de Pelé.

Infelizmente, apesar de existirem imagens registrando a partida, o momento do gol foi perdido, embora haja esperança de que algum colecionador possa ter estes preciosos segundos em que Pelé driblou, dizem, sete adversários antes de finalizar.

O lindo gol recebeu uma homenagem, iniciativa do saudoso jornalista Joelmir Beting (1936-2012), que à época trabalhava no jornal "O Esporte", teve a ideia da confecção de uma placa alusiva ao feito. Pagou do seu próprio bolso e nunca foi ressarcido pelo periódico. Daí surgiu a expressão "Gol de Placa".

Muitos anos depois, Pelé retribuiu a gentileza e fez uma placa para homenagear Joelmir Beting.

Gol de Placa, uma criação de Joelmir Beting. Até o filme "Pelé Eterno" fica com ciúmes desta sequência de fotos que retrata tão bem o histórico "Gol de Placa" de Pelé em Castilho, goleirão do Flu, no dia 5 de março de 1961 no Maracanã, pelo Torneio Rio-São Paulo. O número 6 do Tricolor é Clóvis, ex-Guarani. Note, nas fotos acima, Pelé cercado por até 6 (seis) jogadores do Flu e vence a todos. Acompanham o lance o zagueiro tricolor Pinheiro, Dorval e Coutinho. Tinha mesmo que ter nascido ali o "Gol de Placa", criação do então jornalista esportivo Joelmir Beting. As fotos são do livro "Eu sou Pelé", de Benedito Ruy Barbosa, editado em 1961, sendo a primeira obra específica em livro sobre o Rei do Futebol