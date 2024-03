A nova punhalada de Tite nos corintianos

Afinal de contas, os torcedores do Timão já tinham ficado muito bravos com o desprezo do técnico com o clube do Parque São Jorge quando de seu acerto com o Flamengo.

E agora, para completar, Tite parece querer desfalcar o já mediano elenco do Timão.

Informam os companheiros que acompanham o dia a dia do Flamengo que Adenor pediu aos diretores do Flamengo a contratação do bom Maycon, do Corinthians.

E, pelo andar da carruagem, o Rubro-Negro conseguirá "roubar" o atleta do coirmão paulista.

E é óbvio, gente, que Tite está no papel dele, tentando reforçar seu time para que o Fla não pague novo mico neste ano.

Mas tente explicar isso para os já ressentidos corintianos...