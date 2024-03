VAR poupa Fagner e garante vitória do Corinthians

Foi neste momento, ainda com o placar em 1 a 0, que o doce Fagner desferiu belíssima cotovelada no rosto de um rival.

Ali, e espero que sejam justos, não seria lance para o VAR recomendar revisão?

Ora, mas é claro que sim!

E, com Fagner expulso, o Corinthians, que já sofreu demais com o lanterna do Paulista no 11 x 11, correria sério risco de sucumbir novamente diante de sua torcida neste Paulistão.

Claro, vale lembrar também que foi Fagner quem deu a assistência para o terceiro gol corintiano, de Pedro Raul, já no apagar das luzes.

E sei que não preciso falar, mas é óbvio que o tento da vitória não aconteceria se o lateral estivesse fora do jogo.