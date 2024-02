Palmeiras vence a tradicionalíssima Lusa, que o futebol moderno quer matar

Entre as décadas de 50 e de 90, era dos mais incríveis duelos de se acompanhar em São Paulo.

Afinal, envolvia a natural rivalidade, amistosa, claro, entre as colônias portuguesa e italiana.

E também porque no Canindé e no Palestra Itália sempre jorraram craques inesquecíveis.

Mas hoje, é claro, são novos tempos.

Para mim, piores tempos...

Atualmente qualquer menino de 17 anos está sendo vendido para o futebol do Leste Europeu, restando para nossas equipes jogadores que no passado JAMAIS vestiriam as camisas de seus atuais clubes, com o devido respeito.