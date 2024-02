Julinho, do Verdão e da Lusa, foi o craque mais generoso da história

Cortou Julinho e convocou Jair da Costa, que mais tarde também faria sucesso no futebol italiano.

A HUMILDADE DE JULINHO

Julinho, com as chuteiras nas mãos, é entrevistado por Otávio Pimentel, o "Caboclão", da extinta equipe 1040 da rádio Tupi. Juarez Soares, também da Tupi, caminha. Ao fundo, segurando um guara-chuvas, o ótimo José Paulo de Andrade, até hoje na Rádio Bandeirantes AM. O cartola à direita é Arnaldo Tirone. Uma das fotos que Julinho me entregou em mãos

O braço direito é do saudoso Gerdy Gomes, da extinta TV Tupi, Canal 4. O governador Laudo Natel está à frente de Julinho e Delfino Facchina (já falecido), ex-presidente do Verdão, está atrás do repórter que está entregando o troféu para Júlio Botelho. Luis Augusto Maltoni, ex-Rádio Bandeirantes, empunha enorme microfone atrás do ex-ponta do Palmeiras. Outra que Julinho me entregou em mãos