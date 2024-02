Gabigol é mala? Muito! Mas merecia mais carinho por parte do Fla

Informa o companheiro Diogo Dantas, do jornal O Globo, que o Flamengo já admite vender Gabigol, que tem contrato com o clube até o final do ano.

E o ótimo Dantas acrescenta: para acelerar a definição, o Rubro-Negro promove "fritura" interna contra o atacante.

Bem, vocês sabem que Gabigol não é a figura com quem mais eu simpatizo no mundo da bola.