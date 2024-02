Morre Osvaldo Cunha, marcante lateral do Corinthians e do SP

Confira um São Paulo diferente com uma camisa criada pelo jornalista Paulo Planet Buarque, à época conselheiro e Diretor do Departamento de Futebol do Tricolor. Pedro Luiz Boscato, nosso atento colaborador, tem uma história sobre esta camisa, usada pelo São Paulo em três oportunidades: "Uma foi essa da foto, no dia 04 de setembro de 1966, a que eu assisti, no Pacaembu, outra foi no dia 04 de dezembro do mesmo ano, São Paulo 2x1, Armando Marques validou um gol de Rivellino que não foi, a bola foi fora furou a rede e entrou. Além de dar o gol ele ainda expulsou dois jogadores do São Paulo. Em pé, da esquerda para a direita: Osvaldo Cunha, Tenente, Bellini, Carlos Alberto Rodrigues, Fábio e Nenê. Agachados: Paraná, Prado, Babá, Fefeu e Adíber

Esse time não conseguiu tirar o Timão da fila de títulos