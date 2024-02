Mas eu não poderia deixar de publicar algo sobre este assunto que ganhou as manchetes da mídias esportiva brasileira neste início de semana.

Erro foi acreditar que Tite era diferente

Por Thiago Tufano Silva

Tite talvez tenha sido a pessoa que mais admirei no futebol. Tanto pelo que fez pelo meu Corinthians, que não foi pouco, quanto pela postura que demonstrava nos bastidores.

Em 2011, ainda com 22 anos e engatinhando na profissão, participei de uma entrevista com o treinador que me impressionou. Tite foi de uma simpatia ímpar, nos tratou como se fossemos as pessoas mais importantes do mundo, o que fez com que minha admiração por ele só crescesse.

Mas, de 2016 em diante, Tite passou a me decepcionar de uma forma que jamais imaginei.