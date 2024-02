Palmeiras vira e tira injusta pressão de cima de Abel

Este Mirassol de Mozart é um osso duro de roer!

Foi a equipe do interior que abriu o placar do duelo, aos 15 minutos de bola rolando.

Mas, 10 minutos depois, Aníbal Moreno, que tem empolgado os alviverdes, empatou para o Palestra.

Aí, no segundo tempo, a porteira interiorana se abriu para valer e o Verdão alcançou a virada aos 15 minutos, com Raphael Veiga, de pênalti, e ampliou com Breno Lopes, aos 44.

Resultado que ajuda a tirar a injustíssima pressão que havia em cima de Abel desde o empate com o Corinthians.

Ora, chegaram a chamar o vitorioso técnico de... Pardal(!!!)!