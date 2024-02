Saudoso Roberto Avallone completaria 77 anos

Os principais apresentadores dos programas esportivos do país se reuniram para realizar um comercial para a Nestle. Da esquerda para a direita Flávio Prado, Fernando Vanucci, Luciano do Valle, Milton Neves e Roberto Avallone. Crédito da Foto: Blog do Roberto Avallone

Foto histórica do craque Neto, hoje comentarista, ao lado do jornalista Roberto Avallone, nos "labirintos" do Parque Antarctica. Foto: Crédito blog do Roberto Avallone

Veja César Maluco, mocinho, ao lado do solerte repórter do Jornal da Tarde, Roberto Avallone, em um treino do Palmeiras no estádio Palestra Itália.