Parece que a culpa realmente era de Mano Menezes!

Não deu chances ao adversário, criou oportunidades a dar com pau e marcou três vezes, sendo duas delas com Romero.

Como marca gol o paraguaio, hein?

No frigir dos ovos, o Coringão, que chegou a flertar com o rebaixamento no Paulista, agora parte com moral na luta por por uma vaga na fase final.

Ainda está MUITO difícil, mas, neste embalo, não dá para duvidar!

Mas cuidado com o São Bernardo na próxima fase da Copa do Brasil, viu?

Opine!