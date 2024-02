Hoje o Brasil é Cianorte!

Danilo acertou em cheio duas Balas para abater a Raposa.

Gente, nada contra o time celeste, é claro.

Mas vai dizer que, quando desses duelos, não fica todo mundo torcendo pelo mais fraco?

Ora, mas é óbvio!

Por isso que eu digo que, hoje, o Brasil está com o modesto Cianorte, do Noroeste do Paraná, diante do quase recuperado Corinthians.

Mais uma zebra desta magnitude fecharia a semana futebolística brasileira com chave de ouro!