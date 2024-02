Quem chama Abel de 'pardal' não pode ser considerado palmeirense

Mas as apresentações abaixo do esperado contra Santo André (empate) e São Bernardo (vitória na marra), e o vexaminoso empate contra o Corinthians deixaram o torcedor do Palestra fulo da vida.

Com certa razão, já que, pela qualidade do time, sempre esperamos mais do Verdão.

Mas, agora, chamar Abel Ferreira de 'pardal', como MUITOS palmeirenses têm feito por aí, é das coisas mais imperdoáveis da história!

Ora, esses ingratos nem podem ser considerados palmeirenses!

Trata-se da velha Turma do Amendoim, identificada por Felipão nos anos 90, e que agora migrou para a internet.

Os integrantes desta "seita", francamente, merecem de volta nomes que não deixaram saudades, como Gilson Kleina, Alberto Valentim, Eduardo Baptista, Roger Machado ou Mano Menezes.