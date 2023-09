Mas, quem sabe, a relação entre Tite e a Fiel é fortíssima que pode ser que aconteça.

E no Timão, é claro, ele não enfrentaria a desconfiança da torcida, algo que no Fla com certeza acontecerá.

Mas e você, amigo internauta, o que achou da decisão do Corinthians?

E se fosse Tite, escolheria o Timão ou o Flamengo?

Opine!