Eduardo Leite e os limites da agenda LGBTQ

Para quem milita na área e tem uma mínima compreensão do caráter da luta LGBTQIA+, Eduardo Leite e sua homossexualidade nunca enganaram. A luta gay desassociada de pautas sociais é tão útil quanto toalha para secar barra de gelo. Visibilidade gay sem consciência de classe é apenas mais uma balada.

Um homem gay poderoso que afague alguém como Jair Bolsonaro está trabalhando para o inimigo. Não se estabelece vínculo com a homofobia. Não se abraça aquele que diz preferir um filho morto a um filho gay. Não se apoia aqueles que defendem pautas fascistas.

Eduardo Leite trabalha em nome do poder do capital privado destruindo o meio ambiente com políticas que privilegiam os negócios e o lucro em detrimento do social. É a favor de aberrações como a nova legislação trabalhista e a reforma da previdência da maneira como foi feita. Está compactuado com o liberalismo que acha absolutamente normal que o motorista de Uber e o entregador de aplicativo não tenham vínculo empregatício e trabalhem sete dias por semana, 18 horas por dia. É bastante simpático à taxa de juros praticada pelo Banco Central, assim como à autonomia do mesmo. Está de mãos dadas com políticos que falam sem parar em Deus, Pátria e Família.

Eu poderia seguir listando a agenda liberal do governador que se declara orgulhosamente gay, mas acho que já temos exemplos suficientes para entender como ele atua politicamente. Agora vamos ver o que essas políticas agem sobre a comunidade LGBTQ.

As políticas defendidas por Leite oprimem as classes mais baixas, onde há uma quantidade imensa de pessoas LGBTQs. E daí, vocês podem pensar. E daí que não é por acaso que o Brasil é o país que mais mata LGBTQs no mundo. Isso acontece por causa da brutal desigualdade em que vivemos. Leite pratica a ideologia social conservadora que, nas palavras do economista francês Thomas Piketty, trabalha com a sacralização do mercado, da propriedade e da desigualdade. Sem falar que essa defesa de Deus e da família é a defesa do núcleo que mais massacra jovens gays no Brasil. Uma parcela considerável das pessoas em situação de rua é formada por jovens gays expulso de casa por seus pais em nome de Deus.

As bichas que estão sendo assassinadas no Brasil não são essas que frequentam os mesmos ambientes de Leite e se parecem bastante com ele. Essas vivem num Brasil bastante seguro, com democracia respeitada e amplos direitos sociais. As bichas que estão morrendo são as periféricas. As pobres. As negras. As trans. As travestis. Essas que existem num Brasil sem lei e moram nos locais que alagam antes dos outros e de onde a água sai bem depois dos demais. Locais esquecidos pela agenda com a qual Leite trabalha. Locais onde a água farta só chega para inundar. Onde a luz, quando acaba, demora semanas para voltar e que, com a privatização de serviços básicos, serão definitivamente ignoradas porque, se não dá lucro, para que chegar até esse fim de mundo?