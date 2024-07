Messi reage ao jogo da Argentina nas Olimpíadas, mas não sobre racismo

Esperei uns bons dias para escrever esse texto para ver se alguma coisa aconteceria e eu poderia simplesmente não escrevê-lo. Mas diante da reação indignada de Messi sobre o jogo de estreia da seleção argentina na Olimpíada de Paris não deu mais para dar mais tempo ao craque. Esse Messi que correu para as redes sociais no meio de suas férias para mostrar que estava indignado com a arbitragem em Paris foi o mesmo que calou quando seus companheiros cantaram a musiquinha racista depois da conquista da Copa América. O que dizer de alguém tão minúsculo?

Jogadores argentinos celebraram a conquista da Copa América com cantos racistas, transfóbicos, misóginos e xenofóbicos. E acharam que seria de boa filmar o crime. Imagens rodaram o mundo e eles tiveram que se desculpar. Fizeram isso daquela forma medíocre da qual se utilizam os que não estão de fato arrependidos de nada, mas foram obrigados a falar qualquer coisa porque estavam sendo cancelados e, convenhamos, eles têm patrocinadores que ficam mal na fita quando seus atletas se entregam a manifestações criminosas.

Não é certo se Messi estava presente ou se cantou. Mas não importa. Messi é o maior jogador de futebol do mundo, líder absoluto desse time, e teria que se manifestar de forma oficial e contundente. Calou. Acovardou-se. Ficou minúsculo.