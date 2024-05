Deus e o diabo na terra da inundação

Nele ficava claro que o estilo de vida proposto pelo capitalismo seria, sempre, destinado a poucos na conta de muitos. É a velha máxima do "não haveria Manchester sem Mississipi". Não haveria essa Europa sem a exploração devastadora de África também. Quando se fala em riqueza de alguns seria importante lembrar que ela não existiria sem a miséria de muitos.

O que temos que fazer é aumentar as áreas dos parques nacionais e das reservas ecológicas para começar a reverter a situação de calamidade. Isso significa escutar mais o que dizem as populações originárias do que o que dizem CEOs e executivos.

Há hoje no bioma Pampa, esse que está na região atingida pelas chuvas no Sul, aproximadamente de 6 milhões de hectares de campo nativo. São 60 mil quilômetros quadrados ou 30% da área total do bioma. É pouco. A monocultura da soja que destrói o bioma está voltada para a exportação. Para alimentar refugiados na Europa ou na África? Não. Para alimentar vacas europeias e para fazer óleo combustível.

Temos a Lei de Proteção da Vegetação Nativa determinando que toda propriedade rural tem que ter 20% da sua área de vegetação nativa protegida. Por que? Porque em um metro quadrado de campo nativo encontram-se 56 espécies de plantas. É uma riqueza imensa. É vida que não acaba e que a gente não se importa em destruir em nome de interesses privados.

Mas quem deveria fiscalizar esse troço? A Secretaria do Meio Ambiente de cada estado.

Por lei, toda propriedade tem que declarar quanto tem de vegetação nativa, quanto está sendo cultivado, quais são as áreas de preservação permanente e a de reserva legal. Já seria um começo que a lei fosse cumprida e fiscalizada. Só que acontece que, segundo o Professor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da UFRGS, Valério Pillar, a Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul simplesmente não faz a verificação.