Corinthians e São Paulo fazem jogo incrível pelo Brasileirão

Diante de 12 mil pessoas o Corinthians bateu o São Paulo em jogo de duas viradas e com um gol aos 55 minutos do segundo tempo. A partida começou com gol do time da casa e virada do tricolor, que foi guerreiro do começo ao fim. Mas o Corinthians, empurrado pela torcida, achou um empate já nos acréscimos e, na sequência, virou, para delírio de quem esteve presente.

As atletas terminaram a partida absolutamente exaustas porque a CBF insiste nesse horário das 11h da manhã em meio a temperaturas sufocantes causadas pela emergência climática. Ainda assim, a partida foi emocionante e correspondeu ao que se espera desses dois times.

O Corinthians segue seu trabalho de base e coletividade e tem mais elenco do que o São Paulo, o que ajuda bastante diante do calor e da necessidade de substituições. O São Paulo tem muitas craques mas menos jogo solidário e por isso, depois de virar, cansou e recuou. A virada no finalzinho foi um golpe e tanto nas atletas tricolores que se entregaram sem reservas.