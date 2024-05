O que não está sendo dito sobre os estupros em abrigos no Rio Grande do Sul

É o pai da amiguinha que nos sexualiza, é o professor que nos sexualiza, é o padre que nos sexualiza, é o pastor que nos sexualiza, é o dono da quitanda, o dono da loja, o motorista do ônibus, o trabalhador no metrô, o cara na barraca da feira, o irmão da mãe, o amigo do pai e, para acrescentar uma dimensão de pavor, são também, muitas vezes, os pais. Não há recorte de classe aqui: essa sexualização precoce vem de todos os cantos e de todos os ambientes.

Essa é a realidade da vida de todas as meninas e da de alguns meninos. A cultura heterossexual masculina é forjada na naturalização da pedofilia. Basta pensar no clássico pornográfico da estudante de saias quadriculadas e cadernos colados ao peito. Uma imagem considerada absolutamente normal. Sexualizem aí crianças e adolescentes, tudo bem. Depois, quando soubermos de crimes, vamos berrar indignados. Somos sempre a Lolita de alguém.

Diante no noticiário, tem machão que acha ok chamar mulher de puta avisando que vai armado para o sul acabar com esse estado deplorável de coisas. Seria muito mais digno que aqueles que se enxergam inundados de testosterona observassem o comportamento deles próprios em relação a mulheres em vez de sair por aí tratando de um assunto epidêmico como se fosse esporádico e achando que vão, eles, os vingadores, resolver a parada na bala. Olhem para o monstro do espelho antes de pegarem seus trabucos.

Governos precisam agir para criar abrigos só para mulheres. E seria preciso identificar, dentro da tragédia, como a violência de gênero atua: haverá estupros, assédios, abusos, tapas, socos, pontapés? está tudo ali. A vida real saiu do domínio privado para o público.

Podemos seguir fingindo que os estupradores de abrigo são pontos fora da curva, monstros destacados da sociedade que nasceram com a tempestade. Mas isso apenas manterá suas filhas, sobrinhas, irmãs e amigas em risco. O que estamos vendo acontecer em abrigos é o cotidiano de meninas nesse país.