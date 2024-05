Às mães de Gaza, às mães dos reféns, às mães periféricas e às esquecidas

Dia das mães. Muitas homenagens às nossas próprias e a uma ideia idílica de maternidade. Campanhas publicitárias mostram mães em seus lares, ao lado dos filhos e das filhas, felizes e paparicadas. Presentes. Mimos. Celebração. Comida farta. Obrigada por tudo, mãe.

Esse "tudo" chama trabalho, mas sobre isso não vamos falar hoje. Maternidade é amor, claro, mas é também muito trabalho invisibilizado e soterrado pela ideia do sacrifício que vem com a função.

Tudo muito bonito, embalado com música comovente. Mas e as mães em Gaza que testemunham seus filhos morrerem lentamente de fome? E as mães palestinas que, segundo a ONU Mulher, são assassinadas na média de duas por hora em Gaza? E as mães das pessoas sequestradas pelo Hamas e dos soldados e das soldadas obrigados e obrigadas pelo estado de Israel e saírem de suas casas e servir em nome de um massacre covarde?