O dia em que o futebol perdeu muito de sua criatividade

Washington Rodrigues, o Apolinho, era, para quem nasceu no Rio como eu, a voz do rádio. Durante muito tempo eu achava que o radinho de meu pai tinha de fato uma voz, que era a de Apolinho. Era no radinho que meu pai e eu escutávamos os jogos do Fluminense numa época em que apenas uns poucos jogos passavam na TV, e mesmo assim, só de vez em quando.

Os cariocas que amam futebol sabem de cor os bordões e as vinhetas que vêm com os nomes de Apolinho e de Garotinho (José Carlos Araújo). Quando Apolinho, esse comunicador tão popular, foi anunciado como treinador do Flamengo em 1996 era mais ou menos como se o nosso Eduardo Tironi estivesse sendo anunciado treinador do São Paulo ou a nossa Alicia Klein treinadora do Palmeiras: uma notícia que a gente escutou achando que era uma piada. Mas não era. E lá foi ele realizar o que talvez seja o sonho secreto de todo jornalista esportivo: treinar seu time do coração.

Não deu muito certo, mas a história é boa de ser contada. Lembro de ter escutado uma entrevista em que Apolinho dizia que, do banco, fica difícil ler o jogo. Que bom mesmo era ver o jogo lá de cima na cabine, com mais ângulos. Foi ele que disse isso? Tenho quase certeza que sim. Nunca me esqueci e sempre que vejo um treinador em campo imagino o que será que ele está enxergando daquela posição.

Silvio Luiz e sua voz rouca deixaram com a gente de presente muitos e muitos bordões. O bordão é como uma assinatura da jogada, coisa que nasce muitas vezes no improviso, no susto, na mais pura criatividade. O que eu vou dizer lá em casa? Pelo amor dos meus filhinhos e, meu predileto, mandou lá no meio do pagode - entre tantos. Um jeito de contar a história do jogo que era só dele e que faz parte das nossas memórias afetivas.

E o querido Antero Greco, com quem troquei algumas ideias por mensagem apenas, mas que me fazia rir antes de dormir.

Antero emprestou leveza ao noticiário esportivo que só sabe ser demasiadamente sério ou atrapalhadamente abobado. Não com ele. De terno e gravata na bancada da ESPN, ao lado de seu Amigão, Antero fazia a gente gargalhar. Não que ele quisesse, eu acho. Era apenas ele sendo ele mesmo como se ali não houvessem câmeras, técnicos e um país inteiro assistindo.