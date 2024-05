Na Bombonera, um Fortaleza heroico acha o mais improvável dos gols

A parte da torcida visitante estava lotada no estádio do Boca. Eram os torcedores e as torcedoras do Laion para apoiar seu time dentro do caldeirão xeneise. E quem se mandou do Brasil para Buenos Aires para ver o time de Vojvoda traz de volta na bagagem uma noite que jamais será esquecida: 15 de Maio de 2024.

O jogo começou como sempre começa na Bombonera: torcida em transe e fazendo o concreto tremer. Mas o Fortaleza tinha um plano: defender, defender, defender e tentar contra-atacar. No primeiro tempo, tudo mais ou menos certo. A parte da defesa funcionou, a do contra-ataque falhou. O Laion errava passes fáceis e aparentava falta de capacidade de se organizar ofensivamente. Muitas faltas, partida truncada e feia.

No segundo tempo, ainda no começo, o Boca fez seu gol. Vojvoda mexeu e colocou em campo o garoto Kervin. Mais um garoto bom de bola que essas nossas terras produzem a fartar. Endrick, Estevão, Luis Guilherme, Lorran, Kervin.