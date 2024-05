Haverá sinais?

Haverá muitos sinais. Mas saberemos enxergá-los?

Se soubermos, haverá saída.

A saída passa pelo nosso reflorestamento.

Reflorestar a forma como vemos a sociedade.

Parar de produzir freneticamente. Parar de cavar o solo. Plantar. Diminuir. Menos eu, mais a gente. Igualdade radical e soberania popular. Um mundo no qual CEOs não ganhem 300 vezes mais do que aquela que varre o chão onde ele pisa. Um mundo onde bancos não lucrem 10 bilhões por trimestre e achem bonito doar 10 milhões para ajuda numa calamidade. Um mundo com mais mulheres de 65 anos simulando sexo oral no palco e menos homens enchendo a cara de viagra para cometer crimes. Um mundo com menos "em nome de Deus" e mais "em nome do próximo". Um mundo no qual o pagamento de impostos seja entendido como a grande potência de uma sociedade. Mais escolas gratuitas. Creches gratuitas. Hospitais gratuitos. Um mundo onde conceitos como o de saúde privada seja compreendido pelo que é: uma ficção. Toda saúde é pública. A minha afeta a sua. Assim como liberdade não pode ser de um e só existe se for de todos. Um mundo onde qualquer ato sexual consentido seja sagrado e qualquer modelo de família no qual o pai mande seja profano.

A imagem do cavalo em cima do telhado nos choca porque sabemos que foram nossas ações que colocaram o bicho nessa situação trágica. Ele não tem culpa. Ele é completamente inocente.