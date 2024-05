Viajante, cuidado: ONU aponta estes países como os mais perigosos do mundo

A situação no Brasil e na América Latina

O Brasil, por exemplo, registrou uma taxa de 21,26 homicídios intencionais a cada 100 mil habitantes (ou um total de 45.562 casos) em 2021, último ano com dados reportados a ONU. Os números não são muito melhores do que os do último colocado deste top 10, o Equador com 26,99 homicídios a cada 100 mil habitantes durante o ano de 2022.

A boa notícia é que, mesmo assim, o país tem se tornado menos letal: em 2017, houve 63.788 casos, o equivalente a 30,59 assassinatos a cada 100 mil residentes. Segundo o relatório, a redução tem a ver com o cenário do crime organizado no Brasil: áreas dominadas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo teriam registrado menos crimes violentos nos últimos anos.

O crime organizado, aliás, é um dos principais responsáveis pelos altos índices de homicídios intencionais em toda a América Latina e Caribe, que possuem nove representantes entre os 10 países mais violentos do mundo. Relacionados à atividade destas organizações estão outras causas como uso indiscriminado e porte ilegal de armas, tráfico de drogas, formação de milícias e grupo paramilitares, além de perseguição a jornalistas.

É importante notar ainda que a ONU avaliou como boa ou justa a qualidade dos dados obtidos em toda a América do Norte, Central e do Sul, assim como na Europa. Registros poucos confiáveis ou até não informados foram verificados em algumas nações na África, Ásia e Oceania. Confira a lista destes destinos que sofrem com a violência:

1º: Jamaica