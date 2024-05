Tite definha diante de um Flamengo melancólico no Chile

Tite derrete no comando do Flamengo. Tem nas mãos um elenco estrelado que não consegue engajar em uma triangulação decente. Se no Carioca o time era pelo menos sólido e alegre, agora não temos nem uma coisa e muito menos a outra. No Chile, contra o Palestino, perdeu e se complicou na Libertadores.

É como se Tite tivesse uma orquestra premiada em mãos mas decidisse dar um violino ao pianista, um baixo para o violinista, uma flauta para o maestro. Agora toquem! Bruno Henrique aberto pela esquerda, Cebolinha pela direita. De la Cruz avançado. Pedro recuado. Gerson correndo sem destino. Gabigol completamente fora de ritmo. Todo mundo meio emburrado e Tite, no banco, acuado.

Tite é um excelente treinador e o elenco do Flamengo é o melhor da América. Acontece que não deu match até aqui. Não clicou. Falta a Tite o borogodó necessário para comandar esse clube que não quer apenas ganhar, mas também encantar. E agora nem ganha e muito menos encanta. Nada de errado com esse desejo de ganhar e encantar. Aliás, esses são os predicados de ser Flamenguista. Não se tem Zico como ídolo impunemente.