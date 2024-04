Orgia sem consentimento se chama estupro

Seria bom que isso estivesse estampado em neon nas manchetes, nas ruas, nos bares, nas casas, nos consultórios, nos escritórios.

Quantas provas são necessárias para que chamemos estupro de estupro? Não basta a condenação em três instâncias? Não bastam os áudios revelados na reportagem do UOL? O que mais é preciso acontecer para quem chamem estupro pelo nome?

No caso de João de Deus precisamos de mais de cem ocorrências. No caso de Daniel Alves, a despeito de todas as provas, ainda tem quem diga que não foi nada.

Vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm porque só quando encaramos a monstruosidade podemos começar a nos transformar.