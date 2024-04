Por que mulheres abusadas denunciam anonimamente?

A história que envolve Kleiton Lima, ex-treinador do time feminino do Santos, é didática sob muitos aspectos. Comecemos com a cronologia.

O ex-treinador do time feminino do Santos foi afastado por causa de acusações de assédio sexual e moral. Lima foi acusado dos crimes através de 19 cartas anônimas que continham muitos e tenebrosos detalhes. Inicialmente afastado, ele foi recontratado meses depois. O Santos alegou que fez as devidas investigações e que nada foi provado contra ele.

As investigações teriam sido feitas internamente mas, na sequência da recontratação, ex-atletas do Santos relataram que não haviam sido procuradas para prestar esclarecimentos. As jogadoras dos times rivais protestaram, o caso ficou estranho e Lima foi outra vez afastado.