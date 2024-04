Tite, Abel e a cruel gangorra da idolatria

De cara, o Palmeiras apanhou. Os elementos daquele primeiro tempo contra o Botafogo pelo segundo turno do Brasileirão de 2023 estavam lá: parecia que o Palmeiras levaria um sacode.

Como fez no nível do mar do Rio de Janeiro, Abel foi para o intervalo e não mexeu no time que estava nas cordas. A diferença entre Quito e o que aconteceu no Rio foi o gol de Endrick no final do primeiro tempo; no Rio o Palmeiras foi para o vestiário perdendo de três a zero. Assim como no Nilton Santos, Abel bancou seu elenco mesmo diante de um primeiro tempo horroroso. A experiência em jogos no Equador fizeram o treinador achar que o time seguraria as pancadas e seria capaz de reagir.

E ele estava certo. O Palmeiras voltou com uma marcação ajustada sobre o excelente garoto de 17 anos Kendry Paez e entrou definitivamente no jogo. Quando Veiga, que teve bom desempenho tático mas não técnico, deu lugar à cria da base Luis Guilherme e Lazaro entrou em campo, tudo mudou de vez.

Era como se o Palmeiras tivesse três modos de jogar: o modo-teste, com Rony e Endrick no ataque, Endrick voltando bastante e Veiga marcando mais do que armando, o modo "não vamos perder esse jogo", com a marcação ajustada do lado esquerdo, um meio de campo cheio e prudente e o empate garantido, e o modo "vamos ganhar esse troço", com um zagueiro a menos, muitos atacantes e mais e o time solto para atacar. Contra o Flamengo pelo Brasileiro o Palmeiras ficou no modo "não vamos perder esse troço" mesmo tendo, no finalzinho, tentado mudar o padrão.

No Equador, deu em vitória. Uma vitória construída no drama e na superação. Uma vitória que, para quem viu apenas o primeiro tempo e foi dormir, era impossível.

Agora segurem esse time, unido pelo poderoso tecido da resiliência e da memória de conquistas improvável.