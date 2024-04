O Botafogo de Artur Jorge se reconcilia com o bom futebol

Eduardo, que entrou no lugar de Tiquinho ainda no primeiro tempo (o atacante se machucou), jogou o fino na armação. Luiz Henrique - que jogador! - fez um gol de futsal no Nilton Santos. Marlon Freitas, Savarino, Junior Santos; um time interessante, leve e alegre. Alegria que há muito não se via com essa camisa.

O adversário não era lá essas coisas, verdade. Time recuado e sem criatividade, o Universitário assistiu às linhas de passe alvi-negras sem oferecer muita resistência.

Parece que Artur Jorge está encaixando esse elenco. E, mais ainda, parece que o português está feliz no comando do Botafogo - o que é sempre importante.

Foi bonito ver o Botafogo jogar nessa quarta-feira de Lua cheia. No final, 3x1 para o time da casa contra o Universitário do Peru. Agora o Fogão pega o Flamengo, às 11h da manhã (!) do domingo.