O show de viralatice diante de John Textor na CPI das apostas

A questão é observar que, diante de John Textor, denunciante e CEO do Botafogo, o comportamento do corpo parlamentar foi, salvo raras exceções, constrangedor.

Teve senador que praticamente pediu desculpas por falar português na audiência, deixando claro que, se quisesse, falaria sim em inglês porque ele sabe, of course my horse, usar a língua do convidado de honra da sessão.

Quem teria que ter se desculpado por estar falando em inglês seria justamente John Textor, que já mora aqui há bastante tempo, é dono de um clube de futebol e deveria, por elegância e respeito, falar português.

Depois teve senador, do Novo, sure, lembrando que 22 de Abril é dia do descobrimento do Brasil pelos portugueses e que nesse mesmo dia o Brasil estava sendo redescoberto por um norte-americano. What! Can you please say that again, Senator?

Poderiam até ter feito uma pausa para tocarmos o hino nacional estadunidense no senado brasileiro. The land of the free, the home of the brave. Tomem mais uma bomba na cabeça de vocês para largarem de questionar nossa dominação. Bater continência para a bandeira americana como fez Bolsonaro? Faltou só isso mesmo.

Não custa lembrar que o Brasil não foi descoberto, mas invadido, ocupado, dizimado. Havia aqui civilizações quando as caravelas portuguesas chegaram. A narrativa de que não havia nada é oportuna para que apaguemos os extermínios. Havia línguas, cultura, saberes, amores, comunidades, música, dança e relacionamentos.