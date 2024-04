Sapatão de sítio

Aos 44 anos eu fui morar no campo. Voluntariamente. De mala e cuia.

O que aconteceu entre aquela leitura de mapa astral e o momento em que me mandei da cidade? Muitas e muitas coisas.

Eu perdi um grande amor num acidente de trânsito, me casei, me mudei para Nova York com minha mulher, virei dona-de-casa, fui traída, morri e voltei para o Brasil irrecuperavelmente morta.

Foi nessa condição de ausência de vida que, sem dinheiro para me sustentar em São Paulo, fui ocupar a cabana que minha mulher e eu tínhamos erguido no meio do mato. Cabana que eu frequentava apenas acompanhada, jamais sozinha. Lugar que me recebia em ocasionais fins de semana, raramente mais do que isso. Amigas que sabiam da minha relação com a roça e em como eu reagia diante de um inseto achavam que eu estava em delírio. Eu nada respondia porque sabia que, quando estamos mortas, não faz muita diferença para onde vamos.

Fui para o mato completamente sozinha e dilacerada. E então, numa manhã tão fria quanto ensolarada, pensei no astrólogo. O que mais ele teria dito? Onde estavam aquelas fitas? A lembrança foi voltando. Tudo apagado, tudo silenciado, tudo ignorado. Como pude ser tão arrogante de achar que aquela jovem de 20 e tantos anos permaneceria a mesma pessoa? Que a vida não daria rasteiras, que eu não perderia pessoas e casas, que eu me manteria sempre por cima.

Aos 44 anos, lá estava eu esquecida e morta no meio do mato.