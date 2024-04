A importância de bancar o desconforto

O debate não era sobre racismo mas eu, nessa fase born again antirracista, queria falar disso e, quando peguei a palavra, pedi que todos os ali presentes notassem quantas pessoas negras havia no auditório bastante cheio. "Uma", eu mesma respondi olhando fixamente para a mulher negra sentada da plateia e que me olhava de volta. "Essa é a cara do racismo no Brasil", conclui triunfante e me conectando à mulher negra.

A mulher então pediu a palavra. Enquanto levavam até ela microfone eu me ajeitei na cadeira. Ela estava prestes a reconhecer publicamente minha decência. Iria dizer que o mundo precisava de mais brancas como eu. Iria me dar o protagonismo merecido. Essa era a luta para mim: eu, a pessoa branca, querendo biscoito da mulher negra da plateia. E os outros brancos reconhecendo como eu me destacava deles no letramento antirracista.

Insiram aqui o meme das pessoas levantando e aplaudindo efusivamente.

A mulher então começou a falar.

"Eu queria dizer que não sou a única negra aqui", falou com a voz forte. E nesse momento eu queria que meu assento tivesse o modo ejetar. Como não era? Eu estava vendo só ela ali. Olhei com mais calma, já suando. Onde estavam as outras?

"Se vocês olharem em volta verão muitas outras pessoas negras. Elas estão servindo vocês de água com gás, estão trazendo taças de vinho e canapés, estão limpando o chão onde vocês jogam suas migalhas".