Onde foi parar a alma do Corinthians?

Onde está a alma do Corinthians masculino?, pergunto no título. Bem, está na arquibancada e no time feminino. Por enquanto. Porque, sem que o clube se reconcilie com seus predicados em campo, esse espírito que ainda resiste no concreto tende a morrer em alguns anos. E o feminino certamente acabará pagando pelos fracassos do masculino, com corte de orçamento e coisas do tipo.

O que seria se reconciliar com seus predicados? Voltar a ser popular, para começo de conversa. Uma política de preço de ingressos acessível, treinos abertos, práticas de participação em ações sociais, ligação cultural com as periferias, uma filosofia de jogo condizente com esses valores, recuperar a riqueza da base, parar de gastar e começar a diminuir a dívida até porque boa parte dela é devida a esse povo que o time alega ser dele.

Atualizar a participação nas lutas sociais seria também importante: colocar mulheres em número equivalente ao de homens no conselho, fazer parte de esforços para diminuir a LGBTfobia no futebol, entrar de cabeça na luta anti-machista e anti-misógina.

Nenhuma consultoria financeira vai dizer ao clube que esses valores precisam ser recuperados. Consultorias falarão de gestão e, como fez essa contratada pela administração Augusto Melo, recomendarão um CEO dada, imaginamos, a falta de aptidão da atual diretoria para sair dessa crise com as próprias pernas.

Não sou especialmente fã desse tipo de abordagem mas me parece inexplicável que essa turma de dirigentes contrate uma consultoria internacionalmente renomada para depois decidir não fazer o que ela recomendou.

O que sabemos é que executivos mais preocupados com compra e venda de jogadores e que acreditam que todos os problemas de imagem se resolvem no departamento de marketing não deveriam mais fazer parte do Corinthians.