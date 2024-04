Leila Pereira e sua silenciosa revolução de afetos

Uma seguidora no Twitter me mandou a imagem de Leila Pereira confraternizando com as crianças flamenguistas que iriam entrar em campo com o time carioca antes da partida contra o Palmeiras em São Paulo. No vídeo, Leila coloca a mão na cabeça das crianças, escuta o que dizem, conversa, posa para fotos, sorri.

Parece pouca coisa, mas eu argumentaria que não é.

O futebol está marcado pelas mais variadas formas de violência, tanto no campo do concreto quanto do simbólico. Leila entrou desavisada num mundo pronto para engoli-la. De cara, foi ridicularizada, enfrentada, combatida por muitos de seus colegas. Na foto já histórica que tirou com executivos de uma das ligas que pretende comandar o campeonato nacional em algum momento futuro, ela aparece espremida. Ao seu lado esquerdo, um homem de pernas esparramadas e ao lado direito outro de pernas bem abertas também, ainda que não no compasso do outro. Trata-se de uma das tecnologias do machismo que o feminismo nomeou como "manspreading", que é a pratica de sentar com as pernas bem abertas, especialmente em ambientes públicos, para marcar seu lugar de homem no mundo enquanto, ao mesmo tempo, encolhe o da mulher. Toda mulher, feminista ou não, sabe o que é isso.