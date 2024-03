Não deveríamos estar falando do futuro de Endrick mas sim de seu passado

O Palmeiras entrou em campo pela semi-final do Paulistão usando uma camisa toda branca em nome de uma sociedade mais justa. A palavra sociedade vinha em grifos nas camisetas das crianças que entraram no recém instalado gramado com o time. Parece mais uma daquelas manifestações inócuas que dizem coisas como "vamos nos amar mais e nos odiar menos" etc e tal mas eu queria argumentar que talvez não seja.

Falar em sociedade é falar em coletivo. Desde que o regime neoliberal varreu o mundo, a partir do final dos anos 70, temos figuras deploráveis como a primeira ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, avisando que não existe sociedade e tudo o que há é o indivíduo e a família. A esperteza de mantras como esse, repetidos com cada vez mais força por liberais, é a de que somos jogados uns contra os outros numa espécie de mundo macunaímico do cada um por si e Deus contra todos.

Vai lá e faz seu corre. Se você se esforçar, vai conseguir, diz o lema liberal. Não olhe para os lados. É você, Deus e sua família. Quem não conseguiu é porque não se esforçou. Me dá aqui deu dízimo, fique de joelhos e depois trabalhe, trabalhe, trabalhe porque sem dízimo Deus talvez não escute teu pranto.