Pedrinho é o primeiro boleiro a se manifestar sobre Daniel Alves

"A justiça espanhola condenou o Daniel. Eu acho que ele não fez. É a minha opinião, mas pouco importa a minha opinião. Só me posicionando para quem cobrou. Me permito sempre a dúvida nesses casos, principalmente envolvendo jogador de futebol, até de basquete, pessoas muito poderosas. Ao mesmo tempo que se acha o dono do mundo existe um outro cartel de golpes enormes".

Na sequência desse pronunciamento covarde, Leifert colocou as coisas em contexto para o tal do Clear. Com calma e paciência, e sem a devida ira que o momento exigira, mas pelo menos foi bastante clear em relação à absoluta cretinice que vomitava seu interlocutor.

Eu precisei assistir ao vídeo por dever de ofício. Ser mulher e ter que testemunhar esse tipo de discurso alinhado com o pacto entre os parceiros que coloca a vítima na posição de culpada é uma agressão porque somos imediatamente levadas para o momento de nossos traumas. Ainda assim é necessário ver para poder opinar.

Aqui o que vi: como todo covarde, o suposto influenciador cometeu seu pensamento em voz alta sem conseguir defender o que pensa também na atitude: estava trêmulo, sem graça, como quem sabe que não está sendo honesto. Fez para poder seguir no pacto com seus machos amigos. Fez para não largar a mão, ou qualquer outra coisa, do companheirão. Fez porque acha mais importante chafurdar ao lado de seu macho de estimação do que cumprir um mínimo dever social e usar a lógica e a decência para opinar.

Pedrinho agiu rápido e dignamente, e manteve o Vasco alinhado com as causas sociais que tanto fazem parte da história desse gigante. Parabéns ao presidente.