Sandra morreu cerca de 15 anos depois do estupro, não sabemos do que. Morreu antes dos 30, já tendo tentado se matar pouco tempo depois do episódio criminoso em Berna.

A notícia da morte de Sandra deveria chocar, causar surpresa, tristeza, indignação. Mas não. Não causou nada disso. Está ali entre vírgulas. Normal uma criança ser estuprada, entrar em depressão, tentar se matar e morrer - de causas não reveladas - 15 anos depois, aos 28.

O pedido feito pelos advogados de Cuca por um novo julgamento foi negado porque o caso já estava prescrito; parecia evidente, de saída, que um novo julgamento não haveria.

A justiça suíça então, sem olhar o mérito, sem olhar outra vez para os laudos que revelaram, segundo reportagem do GE, que a perícia encontrou sêmen que seria de Cuca no corpo da criança, anulou a condenação do treinador - mas não a dos demais envolvidos. O processo de Cuca foi anulado porque a juíza entendeu que ele não foi legalmente representado na ocasião do julgamento e, assim, não pode contestar todos os indícios, os depoimentos e as provas apresentadas. Me parece justo que assim seja feito. Justo para Cuca. Justo para quem busca se defender de acusações e condenações. Mas e para a menina estuprada?

A história, sob o ponto de vista dela, não muda um tostão com a anulação da condenação de Cuca. Ela esteve no quarto de hotel em Berna. Ela foi estuprada. Ela entrou em depressão depois disso. Ela tentou se matar. Ela está morta.

As novas informações dizem que o caso não foi reaberto também porque o herdeiro de Sandra, a garota estuprada, não quis ser parte. Alguns assumem que herdeiro é filho e já escrevem que "o filho" de Sandra não quis ser parte. Herdeiro não necessariamente é filho, pode ser um irmão ou até o pai ou a mãe de Sandra - e isso precisaria ser apurado.